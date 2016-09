Por mayoría el Concejo Deliberante rechazó el proyecto que pretendía ordenar al Ejecutivo Municipal “se abstenga de prohibir la venta de bebidas alcohólicas a mayores de 18 años”. El oficialismo expresó en el debate su adhesión a la disposición del Ejecutivo Municipal de “alcohol cero”, que regirá en las fiestas de egresados. Los concejales oficialistas fundamentaron su posición en la necesidad de “prevención”, “evitar desgracias” y “proteger la vida”.

Los ediles que se manifestaron a favor del “alcohol cero”, fundamentaron su posición en la “prevención”, para “evitar desgracias” y en “proteger la vida”, en obvia alusión a las graves consecuencias que derivan de la excesiva ingesta de bebidas alcohólicas. De esta manera, el proyecto de Resolución de los concejales Hugo Calvano y Fabián Nieves (CC-ARI) , que pretendía que el Ejecutivo Municipal “se abstenga de prohibir la venta de bebidas alcohólicas a mayores de 18 años”, fue rechazado por 9 votos, contra 8 de la oposición. También fue rechazado el proyecto de Resolución propuesto por el interbloque Encuentro por Corrientes (ECO), que pretendía citar a funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y de la Caja Municipal de Préstamos, para brindar informes sobre el Fideicomiso Santa Catalina.

DEBATE FLUIDO

Nieves, uno de los autores del proyecto, dijo que “la medida del Ejecutivo resulta poco satisfactoria para cumplir con el objetivo de la seguridad de los adolescentes alegada”. Omar Molina del PJ, expresó que “las desgracias pasan porque no hay límites y con esto buscamos ponerle un límite a la cuestión”. En contraposición, Calvano consideró que “el flagelo de las víctimas de siniestros por el alcohol y de violencia entre los jóvenes es un problema cultural”. Justo Estoup (PJ-FPV) afirmó que “nadie busca ser dictatorial, pero se trató de consensuar un año atrás y no se respetaron los acuerdos de palabra”. Finalmente, la edil del Partido Nuevo, Mirta Leiva, consideró que “la política municipal no solo busca una prevención para el que consume, sino también para terceros”.