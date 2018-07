Fidelidad a Cambiemos

Anuncian el plus para combatir inflación

A casi una semana de su pago (miércoles 18), el gobernador Valdés –quien anunció su fidelidad a Cambiemos- se apuró a escribir la novedad en Twitter, anunciando que casi recién dentro de una semana se pagará el plus estatal con un aumento del 27%, para llevarlo a $4.500 para los agentes estatales. La medida de pagar dos plus mensuales, ($4.500 y $500) y un haber cada treinta días, evoca las épocas de hiperinflación de los radicales durante el gobierno de Alfonsín donde, por ejemplo, en Corrientes se abonaba un sueldo y complementariamente dos liquidaciones más en el mismo mes, bajo la figura de retroactivos; haciendo que las oficinas públicas se llenaran de “montañas” de papeles. Por aquel entonces se cobraban con recibos de sueldos de dos cuerpos y verdaderos biblioratos por triplicado que se firmaban por lo recibido. Locuras de la administración pública. A todo esto, ayer (una semana antes) los escribas de Gustavo Valdés, confirmaron desde la “cuenta oficial” del gobernador en Twitter el pago del plus para estatales que arrancará el miércoles 18 de julio y finalizará el viernes 20. El ministerio de Hacienda, aseguró que el gasto que realiza la Provincia con este beneficio creció 27% de un mes a otro y acumula una suba del 40% en el año. Hasta junio la Provincia inyectó mensualmente $285 millones para el pago del adicional remunerativo, con la decisión de elevar este beneficio de $3.550 a $4.500 a partir de julio, el monto del gasto creció de $285 millones a $360 millones.