Por el Día del Trabajador del Estado este martes ANSES Corrientes no brindará atención al público. Según lo establece la Ley 26.876, este martes 27 de junio no se prestará servicio en las dependencias del Estado Nacional con motivo del Día del Trabajador del Estado. Las oficinas del organismo no atenderán al público y quienes tenían un turno asignado para esta fecha serán atendidos a lo largo de la semana.