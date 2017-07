Precandidato-PASO

Ángel quiere un foro NEA

de diputados nacionales

Ángel Rodríguez, pre candidato a diputado nacional en el frente Juntos Podemos Más, sostuvo que su principal propuesta es “que los diputados nacionales desde la región del NEA, se junten en un foro nacional para poder manejar distintas situaciones que los gobernadores encomienden”.

Asimismo aseveró que las internas abiertas simultáneas “son una modernización de la democracia, no lo sostiene aquellas personas que están acostumbrados a elegir entre 4 paredes a quienes vamos a votar todos. Si bien es un gasto de la nación es muy importante porque significa que cualquier partido o alianza, podamos presentarnos para representar a Corrientes en el congreso de la nación”, puntualizó el ex diputado provincial para indicar que su participación en las PASO “es un posicionamiento interno para el partido, es un riesgo pero creemos que la gente nos va a acompañar”.

“Me sorprendió ser el tercer partido más votado en Capital, no por el trabajo que hicimos, sino porque el electorado sabe votar, y elige no al que le dice pavadas, sino el que le presenta propuestas concretas” detalló Ángel Rodríguez para comentar que “estamos empeñados en una campaña de difusión donde le decimos a la gente qué hace un diputado nacional por su provincia, región o ciudad, para que no se vaya y se pierda allá en Buenos Aires y no haga nada. La gente cambió y la democracia a hay que pensarla de otra manera”, concluyó el catedrático.