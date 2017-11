Álvaro Pavón

“Tres puntos importantes”

“Sirven un montón estos tres puntos”, señaló Álvaro Pavón. “Estaba al lado del arco y la empujé con la panza”, reconoció el mediocampista y una de las figuras del “algodonero” en el triunfo del juego clásico de la Zona 4 del torneo Federal A. “Sirvió porque había que cortar la racha y no acostumbrarnos a perder”, confesó. El volante Álvaro Pavón fue uno de los puntos altos en la estructura colectiva de Mandiyú en la victoria del clásico del Litoral ante For Ever. El correntino quitó y distribuyó en la mitad de cancha, mostró su habitual despliegue y claridad; como “plus” anotó el gol del 1 a 0 sobre los chaqueños. Antes de cumplirse los dos minutos del segundo tiempo, Pavón fue a buscar el centro ejecutado por Germán Mayenfisch, en un tiro libre para el Albo. La pelota pasó frente a las narices de varios futbolistas de uno y otro equipo y por detrás de todos apareció con un “panzazo” para estampar el resultado final del clásico. Álvaro relató que “fue un centro de Germán (Mayenfisch), recostado en la zona cercana al córner, y lo tiró rasante, la pelota pasó en medio de todos, creo que Nico Ferreira la peina, y yo estaba ahí al lado del arco y la empuje con la panza”, reconoció.