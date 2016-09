El juez federal Ariel Lijo ordenó un operativo en la sede de la Fundación SUMA, que preside la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

La actual vicepresidenta de la Nación es investigada por la procedencia de los fondos que le robaron en su domicilio particular en noviembre del año pasado. Es por eso que Lijo ordenó un operativo en la sede de su fundación. Según informó la Inspección General de Justicia existen libros contables de dicha entidad que nunca fueron presentados ante este organismo y esta justamente es la causa para el operativo interpuesto por el juez. Tras el procedimiento se informó que no se halló la documentación buscada y la causa, según adujeron autoridades de la Fundación, es que están en poder del contador. Se comprometieron en llevarlos al juzgado este jueves. Algo que posteriormente Michetti cumplió. Lijo recibió las declaraciones juradas que envió la AFIP. El resultado: la Fundación recibió $ 4.100.000 en donaciones. Lo que sigue es saber si esos fondos estaban bancarizados o no. Michetti es investigada luego de que se iniciara una causa penal en su contra por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado.

IMAGEN NEGATIVA DE MACRI

Ya supera el 50% por los tarifazos

El licenciado Ricardo Rouvier, encuestador indicó que en su último sondeo la imagen negativa del presidente Mauricio Macri supera el 50%, debido a los tarifazos y la inflación. “Eso fue en el mes de agosto, tuvimos por primera vez desde que asumió el presidente Macri la imagen negativa más alta que la positiva. Se debe al tarifazo, indudablemente generó esta reacción, tendencia negativa y esto es lo que pasó en agosto” expresó. “Por los estudios que hacemos, cualitativos, estaos viendo que inclusive se está desplazando la cuestión inflacionaria, está creciendo la mención de poner la economía en marcha, dicen que está parada”, evaluó el encuestador.

“Sin dudas es una señal de alerta, más con la reunión que hubo ayer, movimiento sociales tuvieron un encuentro con CGT, eso nunca se dio, hacia fin de año deben tomar precauciones y prever algún grado de resolución de problemas. Más allá de la reapertura de paritarias me inclino a pensar que habrá algún bono extra a fin de año”, sostuvo Rouvier para afirmar que “la situación está peor que el año pasado, hay mayor número de pobres, demanda fuerte de aumentos salariales”, afirmó.