Allanamientos en busca de monedas de oro, dólares y hasta cartas de Perón

La juez de garantías María Agostina Falcioni, en una extraña y confusa resolución, ordenó el allanamiento del domicilio de la ex diputada nacional Cecilia Lugo de 76 años y enferma cardíaca, el de su hijo Francisco Tomás González Cabaña y de las oficinas de quien fuera su marido, el también ex legislador nacional Tomás Walter González cabañas, fallecido en agosto pasado. El procedimiento, que también fue instrumentado por el Fiscal Gustavo Robineau, surge de la denuncia de alguien que por el momento no se pudo averiguar. El dato, la jueza María Josefina González Cabañas, es la hija del difunto dirigente justicialista y hermanastro de Francisco Tomás, a quien hoy las fuerzas policiales le irrumpieron su vivienda particular, mientras él se hallaba en Buenos Aires. Según dicen, en el estudio jurídico de la familia le privaron de la libertad a su mujer por horas, y cuando le permitieron ir al baño, le dejaron la puerta entreabierta. Se había descompensado. Hasta que la llevaron a la casa de su marido para continuar con los allanamientos. La acusación sería por administración fraudulenta, pero hasta donde se pudo averiguar estas personas, no administran nada. La peculiar denuncia presumía que en el domicilio de la calle San Juan 1234, se encontrarían 43 monedas de oro de 50 pesos mexicanos y 37.5 gramos de oro acuñados por los Estados Unidos Mexicanos, las que se encontrarían envueltas en pequeñas bolsas de gamuzas color azul marino, y también la suma de 200 mil dólares discriminados en billetes de 100, un anillo de oro de 18 quilates, y dos cartas enmarcadas enviadas por el general Juan Domingo Perón a Tomás Walter González Cabañas. Tanto detalles solo una persona podría saber, la propia jueza González Cabaña en una disputa de dinero y elementos heredados, pero que partirían de un fabula familiar no muy contada. Finalmente encontraron las históricas misivas de Perón y el anillo del padre del difunto González Cabañas, que le dejó a su hijo. Aunque surge un rumor muy fuerte: la existencia de un escrito en puño y letra de quien fuera también funcionario en el gobierno de Julio Romero, donde relataría un raro acuerdo con un ex mandatario radical, por algún beneficio dentro del Poder Judicial. Y que toda la revuelta apuntaba a hallarlo. Realmente una novela, posiblemente sacada de la vida real, pero que infelizmente tiene como protagonista a la propia justicia.