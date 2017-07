Remiseros

Alertas por inusitado aumento

Aseguran que no pueden llegar a fin de mes, por lo que los remiseros están en estado de alerta por el inusitado aumento en los costos del servicio. Tras el nuevo aumento del combustible, también aumentó la tarifa del servicio de remis a $26,30 en la mínima. A pesar de eso los trabajadores del volante siguen percibiendo en rentabilidad lo mismo que hace 4 meses, deben trabajar alrededor de 12 horas y cargar cerca de $450 por día de nafta. La mayoría trabaja todos los días, sin descanso, para llegar a fin de mes. Un remisero comentó que “cargaba $350 de combustible y ahora $450 por día”. El problema es que “la gente ahora ya no tiene para ir en remis, se recauda lo mismo que hace cuatro meses atrás”, sostuvo. “Trabajo 11 o 12 horas, no hay casi días de descanso; el cuerpo no da más, no puedo trabajar tantas horas seguidas”, remarcó y otro chofer comentó que “afecta en todo sentido porque la gente no sube, mira un poco”.