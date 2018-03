Al Pueblo de Corrientes y su Justicia

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un antes y un después para la Justicia de Corrientes. Se inicia un nuevo tiempo que además de comenzar echando por tierra un fallo antijurídico y arbitrario, sienta un precedente en favor de la verdad. Es una bisagra en el tiempo que importa una luz de Esperanza para un sistema judicial anquilosado, que se ha quedado en el tiempo, con muchos de sus actores amarrados al odio y a los intereses venales de otros tiempos. Hoy la Justicia merece reformarse. Ir a fondo, ya que ha caído tan bajo, que la misma Corte Suprema le ha señalado sus peores vicios, sintetizados en las causas que a mí me tocan, pero que seguramente, habrá sido la manera en que se ha manipulado en todo este tiempo. ¿Qué debería esperar el ciudadano que no tiene los recursos ni el acceso a una justicia igualitaria?. Con este Fallo se viene a poner un límite a la arbitrariedad, a la ilegalidad y a la injusticia con la que se han manejado muchos jueces de Corrientes. Es tiempo de comenzar a pensar en una nueva visión de la Justicia en esta Provincia. Una Justicia que ponga por encima de los intereses sectarios, su Independencia. Que a la bajeza de seguir condicionamientos políticos, oponga Principios; y que a tantos años de sometimiento, oponga Libertad. Confío en la Justicia, pero en la Justicia con mayúsculas. En la Justicia libre de la mácula de los poderosos de turno que convirtieron a los tribunales de nuestra provincia en una herramienta de apriete contra cualquiera que piense distinto. Por eso este fallo de la Corte enciende una luz de esperanza. Porque sé que se abre una nueva etapa en la que cada causa tramada para coartar mi libertad política y personal comenzará a desmoronarse. Mi lucha por la Verdad y la Justicia no cesará, y será un legado que quedará para los correntinos. Porque cuando la Verdad está con nosotros, nada ni nadie la puede acallar. Pobres aquellos que viven en el oprobio y la mentira. Esa será su cárcel. La celda que destinaron para mí durante tantos años, será el infeliz escarnio y descrédito con el que deberán cargar a futuro. Hoy más que nunca, desde esta celda a la que me confinaron, sostengo que Será Justicia.

Raúl Rolando “Tato” Romero Feris”