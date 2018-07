A los 850 casos publicados por El Destape hace una semana se sumaron otros 200 más y ya son más de mil las personas que figuran en el listado y no pusieron un peso. Luego que El Destape publicara el extenso listado de personas que jamás pusieron un peso a la campaña electoral que comandó María Eugenia Vidal y Federico Salvai durante el año pasado, comenzaron a aparecer cientos de casos nuevos y extraños, de gente de clase media, trabajadores del Estado e incluso comerciantes que nada tienen que ver con el oficialismo, pero que, sin embargo, figuran en los informes financieros presentados ante la Cámara Nacional Electoral. En un breve repaso, este medio pudo hallar más de 150 casos pertencientes a Junín, Bahía Blanca, Luján, Olavarría, La Plata, Tandil, Quilmes, Colón y Lanús que nada tienen que ver con los 850 encontrados hasta aquí, correspondientes a personas humildes que cobran planes sociales y que, sostuvieron, jamás haber hecho un solo aporte a Cambiemos ni haberse afiliado al PRO. Uno de los casos más sorprendentes fue el de Fabián Balut, quien durante la semana publicó en su cuenta de Twitter que se enteró a través de otro usuario que era una de las víctimas del lavado oficialista en la campaña de 2017: “Mal comienzo del día, me entero que he sido aportante de la campaña de Cambiemos 2017, analizando el tema para llevarlo a la justicia”, expresó a través de las redes sociales. “Esteban Bullrich se robó la personería del partido de López Murphy del que yo formaba parte, jamás aportaría un peso a su campaña”, para luego agregar que votó al gobierno y que ahora siente “mucha bronca y desilusión”. Es por eso que el jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai, esposo de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, quedó en el centro de la escena, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, presidenta del PRO, donde salieron las fichas de afiliación truchadas, y su tesorera, María Fernanda Inza.