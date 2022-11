Al menos 56 muertos y más de 700 heridos en un terremoto en Indonesia

Al menos 56 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 5,6 que sacudió este lunes a Java, la principal isla de Indonesia, y que incluso hizo temblar los rascacielos de la capital, Yakarta, informaron autoridades gubernamentales. “Debido al gran número de personas que siguen atrapadas, consideramos que el número de personas fallecidas y heridas va a aumentar”, sostuvo el gobernador de la provincia de Java Occidental, Ridwan Kamil. El epicentro del sismo fue ubicado cerca de Cianjur, a unos 110 kilómetros al sudeste de Yakarta, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), según reportó la agencia de noticias AFP. Tras el terremoto, Herman Suherman, el jefe de la administración de la ciudad de Cianjur, declaró a la cadena Metro TV que había un flujo constante de víctimas. De acuerdo a su testimonio, el hospital Sayang de Cianjur no tenía más acceso a la electricidad desde el terremoto y los médicos no podían operar a las víctimas. “Actualmente nos ocupamos de las personas que se encuentran en situación de urgencia en el hospital. Las ambulancias siguen llegando al hospital desde los pueblos”, aseguró Suherman. Comercios, un hospital y un internado islámico de la ciudad sufrieron importantes daños durante el movimiento telúrico, según la prensa local. En Yakarta, la capital del país, también se sintió la sacudida, pero por el momento no se registraron ni víctimas ni daños importantes.