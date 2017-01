Tras la reunión DPEC y TRANSNEA trabajan en ajustes y calibraciones al sistema energético. El subsecretario de Energía, Eduardo Melano, comentó que la reunión del martes con ENRE, CAMESA y TRANSNEA fue positiva, se fijaron pautas y correcciones a realizar que en este miércoles ya se pusieron en marcha, en cuanto a ajustes y calibración. Estos cambios se podrán notar en el sistema energético de la ciudad, sobre todo en la ET de Santa Catalina que en este último tiempo sufrió varias averías. Además, estimó que en 6 meses comenzarán las obras necesarias. El martes, “nos reunimos con ENRE, CAMESA, TRANSNEA y la Provincia, fue una reunión positiva, se fijaron pautas y quedamos en una solución inmediata en lograr sobre automatismos disponibles y un compromiso de la empresa en dotar de nuevos equipamientos”, expresó. La reunión siguió este miércoles, “donde los técnicos trabajan sobre las correcciones que propuso la provincia, supongo que no van a terminar en un día, porque son varios eventos los ocurridos en la ET Santa Catalina que hay que corregir”.