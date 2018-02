$500

Ahora el “plusito” de Valdés

La mega ingeniería económica del Poder Ejecutivo, empezará a pagar desde hoy el “plusito” de 500 pesos (tres kilos de molida) a la administración pública provincial. A partir de hoy comienza el pago del plus de 500 pesos a los agentes de la administración pública según se informó desde el ministerio de Hacienda. Hoy percibirán su plus los agentes cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3; el miércoles, los finalizados en 4, 5 y 6; en tanto el jueves 8 de febrero, los DNI finalizados en 7, 8 y 9. Así se confirmó el pago del plus “extraordinario” de $500 de febrero a partir de este martes, según lo definió el ex gobernador, Ricardo Colombi. Este gasto del estado alcanza a 75 mil agentes provinciales, entre activos y pasivos, incluyendo jubilados municipales.