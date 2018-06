El ministro de Defensa de la Nación Oscar Aguad criticó a los parientes de los 44 marinos pese a que el Gobierno no busca el submarino. Los familiares del submarino del ARA San Juan se reunieron con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que en vez de contener y dar una respuesta que alivie la desesperación que sienten, se toparon con las provocaciones del funcionario que se mostró molesto por los reclamos. Además, les negó la entrega de un baño químico para que utilicen mientras acampan en Plaza de Mayo en forma de protesta. A través de un audio que se filtró del encuentro que tuvieron el viernes a la mañana, el titular de Defensa se quejó con los familiares que le hayan pedido una nueva reunión debido a que en la semana se habían juntado dos veces y les pidió que retiren el acampe. Además, les prometió que para el lunes les iba a tener una respuesta al reclamo de contratar una empresa que se encargue de buscar a la nave. “La decisión que vamos a tomar, no me pidan que se las diga porque es difícil que sea objetado. Vamos a cerrar todos los canales para la idea no sea objetada, obviamente siempre existe la posibilidad de ir a la Justicia para plantear un status quo. Vamos a tratar de ver cómo jurídicamente todo se presenta de una manera para que haya pocas posibilidades para quienes tengan intereses económicos no puedan prosperar”, le planteó Aguad en la reunión que tuvo con los familiares en el edificio de Defensa. Y les recriminó: “Ustedes que me achacan los tiempos, nos reunimos el miércoles y hoy es viernes. Les dije que el próximo miércoles iba a tener una respuesta, cuatro días antes de lo que yo les dije nos volvimos a reunir”. Con una actitud provocadora, Aguad les pidió a los familiares que “no le pidan” que diga cuál es “su idea” para encontrar el submarino: “Creo que la semana que viene podremos resolver el tema, el lunes voy a tener más certezas pero no me digan que le digamos qué”. Solo les adelantó que tiene el visto bueno del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de Gustavo Lopetegui.