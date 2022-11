Agredieron a la titular de MAPAC

Isabel Cocomarola, titular de Movimiento Argentino de Protección Animal Corrientes (MAPAC) fue agredida esta mañana por carreras cuando intentaba socorrer a un caballo que se encontraba herido. El hecho ocurrió en un predio ubicado sobre avenida Armenia en la ciudad de Corrientes. “Los carreros cobardes mandan a sus mujeres a hacer esto”, expresó la activista que fue agredida verbal y físicamente por un grupo de carreros. “No es la primera vez” agregó. También lamentó que no se cumplan las leyes vigentes y las “víctimas” sigan sufriendo esta situación. “Son cobardes porque mandan a sus mujeres para que vengan a defender la causa de ellos. Están violando una ley que es someter a los animales a sus carros. Esto pasa por darle entidad, mientras sigan permitiendo esto siempre van a ir por más” lamentó. Sobre el hecho que dio inicio a esto, detalló que “El caballo cayó en la vía pública, no había forma que se pueda incorporar. Estaba tirado, nos notifican desde el 911 y llegamos al lugar y había gente llevándose a los caballos”. Dijo que no pudo impedir que estas personas se lleven al animal a pesar de estar lastimado. “No son recicladores, estos animales llevan hasta 2 mil kilos sobre ellos. Están con toda impunidad violando las ordenanzas. No tenemos nada contra los carreros, queríamos a resguardar a las víctimas” remarcó.

fuente: Radio Dos