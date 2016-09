El índice de precios al consumidor (IPC-costo de vida) registró en agosto una suba de 0,2% en relación a julio pasado, lo que representa el menor incremento desde fines de 2004 a la fecha, informó el instituto nacional de estadística y censos (INDEC).

La inflación de agosto cercana a 0% se sustentó en la retracción de la tarifa del gas a nivel domiciliario a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó la aplicación del cuadro dispuesto por el Gobierno a partir de marzo pasado. El Indec dio cuenta que la rebaja de la tarifa del gas tuvo una incidencia negativa del 0,7% en el Nivel General del IPC. La Dirección de Estadística del Gobierno porteño informó que la inflación de agosto bajo 0,8% en el distrito, también impulsada por el freno a la suba de la tarifa de gas.

“POSNET” PORTÁTIL

Michetti SUMA denuncias

Mediante un escrito presentado ayer al juez federal Ariel Lijo, el abogado Leonardo Martínez Herrero advirtió que en la última gala de la Fundación Suma, que preside la vicepresidenta Gabriela Michetti, realizada pocos días antes de que Cambiemos asumiera el gobierno, voluntarios de la organización recolectaron donaciones mediante un “posnet” portátil que llevaban de mesa en mesa en el predio de La Rural. Además, en la página web de Suma, el link destinado a donaciones conduce a una cuenta de “Mercado Pago”, identificada con número y usuario, en el que se puede aportar voluntariamente la cantidad de dinero que se desee. Martínez Herrero reclamó que el sitio de internet MercadoLibre y su brazo financiero Mercado Pago “remitan todas las operaciones realizadas, detallando todas las donaciones recibidas electrónicamente desde la apertura de la cuenta, especificando los usuarios que las remitieron y adjuntando los datos de registro de esas cuentas a fin de corroborar la cantidad de dinero ingresado de manera electrónica a las arcas de SUMA”. Además, recordó que la Fundación no tenía en su sede los libros contables que el juez Lijo ordenó secuestrar en el marco de la investigación, sino que los presentó al día siguiente del procedimiento porque presuntamente estaban en poder del contador de la organización.

MAURICIO MACRI

Aseguró que Aranguren vendió las acciones de Shell

Durante una entrevista televisiva, Mauricio Macri afirmó que su ministro de Energía y exCEO de la empresa Shell, Juan José Aranguren, se despegó de las acciones que tenía por 16 millones de pesos en esa compañía británica. “Valoro el gesto de Aranguren”, elogió Mauricio Macri, quien calificó a esa decisión de “un gesto” hacia “los sectores más pobres”.

“La actividad de Shell en la Argentina respecto de su actividad global es insignificante. Sin embargo, el ministro tuvo el gesto de desprenderse de las acciones”, ponderó el mandatario argentino.

La decisión fue tomada por Juan José Aranguren y luego difundida por Macri tras la polémica desatada por la supuesta incompatibilidad con sus funciones en la administración pública, de la cual el lunes advirtió la Oficina Anticorrupción, a cargo de la macrista Laura Alonso. También el jefe de Gabinete, Marcos Peña, subrayó que Aranguren “es un ejemplo de ética y transparencia”.

CRISTINA Y SU CITACIÓN

Se toma como palabra santa lo que sostiene el macrismo

La ex presidenta Cristina Kirchner publicó un posteo en Facebook donde citando una nota de Página 12 cuestionó duramente su indagatoria pedida de parte del juez Julián Ercolini. Dentro de esos párrafos, la ex mandataria subraya: “En el dictamen de los fiscales se toma como palabra santa lo que sostiene el macrismo”. Que Néstor era amigo y socio de Báez. El juez afirma que el fallecido presidente tenía un terreno en común con el constructor y diez departamentos. Y que también mantenían vínculos a través de la actividad hotelera. El mismo Ercolini había firmado un fallo en 2011 en el que sostuvo que no existe delito en las relaciones comerciales que tienen que ver con la administración de bienes privados de los Kirchner. Más allá de las imputaciones y las defensas, lo cierto es que la causa se basa en un informe hecho por Vialidad Nacional en marzo de este año, es decir que fue confeccionado por los funcionarios designados por el macrismo. En ningún momento se convocó a una pericia que pueda ser controlada por especialistas de Baéz, de CFK ni por peritos oficiales. En el dictamen de los fiscales se toma como palabra santa lo que sostiene el macrismo.

UCRANIA

Murieron tres soldados pese a la tregua

Tres soldados y tres combatientes separatistas murieron y 15 resultaron heridos en las últimas horas en enfrentamientos en Lugansk y Donetsk, en el Este de Ucrania, informaron fuentes militares y rebeldes. Asimismo un soldado permanecía desaparecido tras los combates

Unas 9.600 personas fallecieron desde el inicio de la crisis en el este de Ucrania, a principios de 2014, en combates entre el Ejército y separatistas rusoparlantes de las provincias de Lugansk y Donetsk.

Ucrania ya registró la muerte de cuatro de sus soldados desde que entró en vigor la actual tregua, y los rebeldes también han denunciado la muerte de varios de sus combatientes. Acusa a Rusia de apoyar a los insurgentes con soldados y armas, pero Moscú lo niega.