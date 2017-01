“Nadie sale como ganador en una guerra comercial”. El presidente chino, Xi Jinping, llamó a los otros países a no volver a políticas comerciales de proteccionismo, advirtiendo que no existen ganadores en disputas de este tipo. “Nadie sale como ganador en una guerra comercial”, dijo Xi durante el Foro Económico Mundial, que se está realizando en Davos (Suiza), en aparente alusión al futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que defiende políticas aislacionistas y que amenazó con desafiar a China en cuestiones comerciales. Trump ha acusado además repetidas veces a las políticas comerciales de China de ser las responsables de la pérdida de miles de empleos en Estados Unidos y ha amenazado con aumentar hasta un 45% los aranceles a los productos chinos. El líder asiático comparó el proteccionismo con “encerrarse uno mismo en un cuarto oscuro” para protegerse del peligro pero al mismo tiempo sin tener “luz y aire” en ese espacio. Xi instó a los países a no perseguir sus intereses propios a expensas de otras naciones y aseguró que “no es posible” cortar los flujos de capital.