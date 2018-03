Esperan una reversión

Admiten despidos en el municipio

“Si hubo un error del Ejecutivo, esperemos que puedan revertirlo”, indicó el referente de la Agrupación Roja y Negra de AOEM, Walter Gómez, quien confirmó que reclamarán una mejora del 25%, en el primer encuentro de mesa paritaria del municipio previsto para el lunes.

Gómez se mostró preocupado por las cesantías que se registraron en el municipio en febrero. El gremialista indicó que si bien no tienen un número concreto de afectados, alcanzaría varios sectores y trabajadores contratados. Consideran que “hubo un error involuntario del Departamento Ejecutivo, por no tener información necesaria”, indicó desde radio Continental. “Los despidos constituyen un tema que preocupa mucho” y que, si bien no tienen un número concreto de afectados, alcanzaría varios sectores, contratados y beneficiarios del Neike Chamigo. “Tenemos respeto por las nuevas autoridades, pero los municipales tenemos el derecho a reclamar”, disparó.