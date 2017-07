Adios al 82% móvil

Jubilados perderían sus

derechos más importantes

El polémico Decreto 3611 que aprueba la adecuación del sistema previsional local al de la nación, que incluye un anexo que permanece en secreto, estarían ocultando la segura extinción del régimen especial jubilatorio de la Policía como el cuatro por uno de los docentes, y lo que es peor aún, la desaparición del 82% móvil. Todo se desprende luego de indagarse en el Decreto 894/2016 que reglamenta l Ley N° 27.260 del publicitado programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados (ver imágenes explicativas). Allí se advierte, entre otros puntos, que fueron los distritos provinciales, entre ellos Corrientes, los que pidieron un salvataje a la nación para oxigenar sus déficits de cajas previsionales. Más aún, cuando el propio Poder Ejecutivo comandado por Ricardo Colombi le adeuda al IPS, más de 2400 millones de pesos de retenciones a los agentes estatales, que nunca los deposito en la cuenta del organismo d la calle Salta al 700.

La maniobra que perjudicaría a los pasivos de la provincia, fue pergeñada en el mayor de los secretos. Desde semanas atrás la oposición exige que la administración radical blanquee ante la opinión pública este acuerdo bilateral con el gobierno de Mauricio Macri, pero por el momento, solo se escucha el silencio desde los despachos oficiales. Hay orden que del tema, no se hable.

Luego de un trabajo de una auditoria de la entidad que conduce Lorena Lazaroff, evaluación de la que no se saben los resultados, el Poder Ejecutivo rubricó un convenio con el ANSES de adecuación y financiamiento del sistema previsional de la provincia (no es la transferencia), acuerdo del que tampoco se conoce detalles, menos aún, la documentación del acuerdo, en el que figurarían las potestades que el IPS le resignaría al ANSES.

En acuerdo bilateral debió incluir (seguro que fue así) a que se compromete el Estado provincial con el órgano nacional, siendo una de las claves del porqué del severo ocultamiento. Asimismo se supo que todos los cambios deberán hacerlo en 4 años, algo que determina que el radicalismo piensa quedarse en el control del sillón de Ferré por varias décadas más.

Ya no hay dudas que se trabaja en una reforma previsional que atacaría el haber inicial (82%) de los empleados públicos, sus años de servicio y la edad para jubilarse, pero como si fuera poco, la movilidad jubilatoria que en la provincia es automática, pero que en el régimen nacional, son dos veces al año. Sencillamente en Corrientes cuando se resuelve un aumento salarial de los activos se los traslada automáticamente a los pasivos, mientras que en la nación los incrementos de sueldos se producen cada seis meses. El dato: durante los 16 años de gobierno del radicalismo, nunca se sancionó una ley previsional. Y ahora que intentan hacer por primera vez algo, buscan que el régimen previsional se asemeje al de la nación, provocando que los trabajadores pierdan derechos adquiridos en su jubilación, siendo logros alcanzados en gobiernos anteriores.