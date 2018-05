Datos personales

Actualizan pensiones no contributivas

El Consejo Provincial de Discapacidad de Corrientes (COPRODIS) recordó que todos los beneficiarios de Pensiones No Contributivas Nacionales, ante una solicitud de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND), deberán actualizar sus datos en forma perentoria. Todos los beneficiarios de Pensiones No Contributivas Nacionales deberán acercarse a las oficinas de Pensiones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en 9 de Julio 299 esquina Chaco en la capital correntina de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 12:00 para actualización de datos personales.

DEBERÁ PRESENTARSE

Fotocopia de DNI, con domicilio actual o constancia de domicilio actualizado por la policía. Último recibo de sueldo. Dirección de correo electrónico. Número de teléfono. En el caso que el beneficiario tenga apoderado deberá presentar certificado de supervivencia. La actualización es obligatoria lo antes posible.

Para más información llamar al 4466008 de 7:00 a 14:00 o personalmente en Atención al Público de 07:00 a 12:00 en el mismo lugar. Las personas del interior deben acercarse a la Delegación de Pensiones de cada municipio que está informado del trámite.