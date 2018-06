Una semana más

Actualizan datos en Pensiones Anses

La titular local de Desarrollo Social de Nación, Claudia Gómez, aclaró sobre el trámite de actualización de Pensiones no Contributivas de Nación, que este viernes “no será el último día, vamos a tener otra semana más para que la gente venga a regularizar su situación”, donde “el beneficiario que ya hizo todos los trámites de actualización no tiene que hacer más nada”. Comentó que “a las personas que vienen a la noche les tomamos el dato y les damos turnos extraordinarios para que no tengan que venir a deshora”, aclarando que “vienen muy temprano, llega las once de la mañana y no hay más gente”. De las semanas anteriores expuso que “hubo mucha gente que vino, hacia colas muy largas al principio y ahora se calmó un poco”.