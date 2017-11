Acoso de su ex

Desde hace 10 años espera

respuestas de la Justicia

María Romero, víctima de violencia de género desde hace 10 años, todavía no tiene respuestas de la justicia, según indicó en Radio Dos.

Romero asegura que su ex pareja Marcos Alberto Hermosilla la amenaza, la hostiga, la persigue, no la deja vivir en paz, hace 6 años ella vive escondida con su hijo, quien le tiene terror. Pide intervención de la justicia, ya que tiene una perimetral pero él no la respeta. Amenaza a la familia de María y hasta agredió a su jefe. El hombre tiene denuncias de acoso de varias mujeres, y menores. “Hace 10 años que vengo con este problema, tuve una relación con este señor 1 año, quedé embarazada y empezaron los problemas de violencia, era insultos, empujones y primeros golpes duarte el embarazo”, explicó la mujer para detallar que “cuando nació mi hijo creí que se iba a suavizar las cosas, pero no fu así, yo traté de rescatar lo que era la familia para darle un padre a mi hijo pero él usaba a mi bebé para golpearme, lo alzaba y me golpeaba a mí con la otra mano, me tiraba al piso, me pateaba, me agarraba de los pelos, me escupía”. “Nos enteramos que hace unos días le prohibieron la entrada a un supermercado porque estaba tocándose” expuso Romero para comentar que “perdí dos trabajos por culpa de él, porque se iba a molestar a la gente”. “No puedo salir de mi casa, llevar a mi hijo al parque, porque él parece y tengo que salir corriendo. Mi hijo le tiene terror” describió finalmente.