Gremio Docente

ACDP repudió a aprobación

de la reforma previsional

La Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), manifestó su rechazo a lo sucedido entre el lunes y el martes, tanto dentro como fuera del Congreso Nacional. Jornadas que quedarán inscriptas en las páginas de tristeza y dolor “para la historia de nuestra patria y no en la memoria de su grandeza”, sostiene el gremio docente en un comunicado.

“La aprobación de la reforma previsional por parte de un sector de las y los legisladores nacionales en connivencia con el apoyo de 23 mandatarios provinciales de 24 distritos, que perjudica directamente al bolsillo de jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y ex combatientes de Malvinas entre otros, sumado a los hechos nuevamente de represión en las calles a un pueblo que salió decidida y masivamente a manifestarse en contra de estas dañinas modificaciones al sistema previsional hasta ahora vigente. No hacen más que visibilizar el descontento con un gobierno que continua haciendo todo lo contrario a lo propuesto en tiempos electorales”, sostiene en parte la misiva de la ACDP.

“Que no se ilusionen quienes hoy gobiernan nuestro país, en momentos difíciles para nuestro pueblo trabajador, la tradición histórica nos demuestra que ha sabido encontrar en sus mejores hijas e hijos, la barrera ante la cual frenar a quienes con voracidad insaciable saquearon y hoy pretenden continuar saqueando a nuestro país”.

Capricho de la historia

“Será capricho de la historia que un 19 de diciembre nuevamente gran parte de nuestro pueblo, incluso muchos que acompañaban y acompañaron hace escasos dos meses atrás a este gobierno con su voto, saliera a las calles y encontrara allí el único lugar desde donde batallar ante las injusticias. Ante esta realidad desde la ACDP-CEA como representantes de las y los trabajadores de la educación, reafirmamos con orgullo nuestro compromiso de estar donde debemos estar, en la calle codo a codo con nuestro pueblo en defensa de sus derechos”.