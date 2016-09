El Tribunal Oral Penal de Goya condenó a 8 años de prisión a un hombre al hallarlo culpable del abuso sexual de una niña de 12 años, que era compañera de colegio de su propia hija. El hecho fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal una vez reiterada, todo en concurso real”.

Las vejaciones ocurrieron en 2013 cuando la víctima visitaba a la hija del condenado en su propia vivienda. Los hechos saltaron a la luz cuando el padre de la víctima descubrió unos mensajes de texto que despertaron sus sospechas, que luego fueron confirmadas por médicos del hospital local. El primer incidente ocurrió en mayo del 2013 donde la hija del condenado recibió la visita como siempre de su compañerita. La situación era casi habitual, pero en un momento dado el hombre intentó abusarla, pero la niña logró zafarse y salió corriendo. El segundo episodio ocurrió en septiembre del mismo año, cuando la menor visitó nuevamente a su compañerita, quien en un momento determinado salió de la vivienda para auxiliar a un primito. En esa circunstancia el sujeto quedó solo con la menor, y “la abusa sexualmente con acceso carnal”. El último suceso fue diciembre, también en el mismo año 2013. El abusador la habría esperado en la habitación de su hija, se hizo el dormido y cuando la víctima ingresó para bajar el volumen del equipo de música, la sujetó de los brazos y la abusó nuevamente.

ITUZAINGÓ

Persona desaparecida al dar vuelta campana una piragua

Buscan a un hombre desaparecido tras dar vuelta campana una embarcación en Ituzaingó con tres ocupantes. El trágico episodio ocurrió alrededor de las 17 horas del martes. Rápidamente acudió personal de Prefectura al lugar y logró rescatar a dos de las víctimas: Matías Juan de 52 años y Ramón Godoy de 42. Mientras que continúan en la búsqueda de Luciano Carballo de 48 años. El prefecto José Carlos Delavalle indicó a la prensa que “en el día de ayer (por el martes), alrededor de las 17 horas recibimos un llamado al 106 que nos comunicó que se dio vuelta campana una piragua”. “Fuimos al rescate y nos encontramos con dos de las tres personas que iban en esa embarcación, intentaron cruzar la isla, en el medio se da vuelta la embarcación y se caen al río, por el oleaje, dos de los tres fueron rescatados por otra embarcación y el tercero no”, describió Delavalle para detallar que “presumimos que sí por el oleaje, el viento”. “No todos llevaba chaleco salvavidas, solo uno”, dijo para indicar que “no sufrieron ningún tipo de lesiones, volvieron a sus domicilios”.

ZÁRATE (BS. AS.)

Un carnicero persiguió y atropelló a delincuente que quiso robarle

El carnicero que persiguió con su auto, atropelló y mató a uno de los dos delincuentes que instantes antes habían entrado a robarle a su comercio en esa ciudad bonaerense. Ayer declaró que no quiso matarlo y que el vehículo no frenó, a pesar de lo cual continuará detenido, informaron fuentes judiciales.

REMISERO JUSTICIERO

Se resistió a un robo y mató al ladrón de tres balazos

Un remisero mató de tres tiros por la espalda a un hombre al que acusó de intentar robarle a mano armada, cuando caminaba por la localidad bonaerense de José León Suárez, y al ser indagado por la Justicia aclaró que “nunca” quiso matar al delincuente y que los disparos se produjeron durante un “forcejeo” en el que él entró en “pánico”, informaron fuentes judiciales. El fiscal de la causa, Marcelo Sendot, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín, solicitó que el chofer de remís -un hombre de 33 años de quien no se revela su identidad para resguardar su integridad física- quede formalmente detenido por el delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.