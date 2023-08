Absolvieron a un matrimonio juzgado por abusar de su hija

El Tribunal de Juicio N2 de Corrientes absolvió de culpa y cargo a un matrimonio acusado de abusar de su hija de 6 años en un hecho que fue denunciado por la tía de la menor en el 2021. De acuerdo a la investigación y la denuncia formulada, los abusos se cometieron entre el 19 de septiembre de 2020 y el 23 de febrero 2021, cuando el imputado volvió a vivir en el domicilio de su ex pareja también imputada en la causa y la hija de ambos. Abierto el debate, luego de ser identificados del hecho que se le atribuye, de las pruebas que existen en su contra y de los derechos que le asisten, el imputado manifestó reconocer y hacerse cargo del incumplimiento de la orden judicial, y sostuvo que la denunciante siempre tuvo interés en su hija, y en sacársela. Por su parte, la imputada manifestó que todo se trató de una cuestión familiar, respecto de su hermana, quien pretendía quedarse con la menor. Sostuvo que sufrió violencia familiar desde la niñez, que se sorprendió cuando le informaron de los supuestos abusos. En tanto recordó que la denunciante le hizo dos denuncias por violencia contra su hija, y que esta era una última carta que se jugaba (la del abuso sexual). lo que dicen los testigos. Durante el debate fue determinante las declaraciones de psicólogos que participaron de la Cámara Gesell a la menor que coincidieron en que la pequeña se encontraba influenciada por la tía y se determinó que no decía la verdad. En el testimonio de la menor se pudo apreciar un lenguaje preciso y técnico que no condice con su edad, por lo que se consideró que algún adulto le enseñó lo que debía decir. El Tribunal compuesto por los jueces Ariel Azcona, Juan José Cochia y Facundo Esquivel resolvió absolver de culpa y cargo al imputado del delito de abuso sexual simple agravado por el vinculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente en la modalidad de delito continuado (arts. 119 quinto párrafo en función del primer y cuarto párrafo b y f , 45, 40, 41 y 63 C.P.) En tanto lo condenó a un año de prisión por la comisión del delito de desobediencia. Sin embargo ordenó su inmediata libertad por haber cumplido la pena, ya que estuvo preso dos años en la causa donde se lo acusó de abuso sexual. También absolvió a la imputada por insuficiencia probatoria del delito de encubrimiento agravado.(NG).