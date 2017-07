Madre de corazón

A Valentino no lo suelto más

El bebé ya está con su definitiva familia del corazón. Este lunes Valentino acudió a su primer control médico después de haber sido dado de alta, el viernes. Su mamá Silvia transmitió que “están muy felices, que él está bien, estable, sano y muy alegre”, afirmando que se iniciaron los trámites de adopción y que no parará hasta que sea su hijo legalmente. “No lo suelto nunca más”, remarcó. Silvia Sosa, una verdadera madre del corazón para Valentino confirmó que “estamos muy bien, inmensamente feliz, tener a mi hijo en brazos era algo que pensé que no se iba a dar más, pero él me dio mucha fuerza para aguantar ese dolor”. Aseguró que Valentino “está muy bien, la pediatra nos dijo que está excelente, un bebé alegre, con signos vitales normales, muy lindo”, y confesó que “verlo a él tan débil no me permitía dejarlo solo”.