El gobierno nacional fue el responsable del desplazamiento del ex Teniente Coronel Santiago Faisal como titular de Recursos Naturales de la provincia, al detectar severas irregularidades en el secuestro de armas de caza mayor, las que tras ser decomisadas eran vendidas al Paraguay. Asimismo se descubrió una red de tráfico de animales exóticos y permisos de casa y pesca orientados a personas que abonaban para conseguirlas y que luego de su faena furtiva, no eran controladas por las fuerzas federales en su tránsito rutero. Hubo un trabajo de inteligencia que advirtió el ilegal circuito donde también estarían involucrados integrantes de la Gendarmería nacional. Desde la nación prefirieron alertar y sugerir la remoción de Faisal antes que todo termine en un verdadero escándalo que salpicaría al gobierno de Ricardo Colombi, a la postre, un socio político de Cambiemos.

Faisal era un protegido del ministro de la producción Jorge Vara, luego que el ex militar, quien militaba en el partido Popular, se alejará de Pedro Braillard Poccard por diferencias políticas con el líder de esa agrupación. Vara, quien cuenta la leyenda tenía un impedimento constitucional para asumir en su oportunidad como ministro por estar concursado civilmente, situación económica que después “arreglaría” estando en la función pública, colocaba un manto de protección sobre el otrora Jefe del Destacamento de Vigilancia del Ejército en Corrientes. En su momento el ex militar fue denunciado por agredir físicamente a una de las secretarias administrativas de Dirección de Recursos Naturales. Un tremendo hecho, que como varios similares durante esta era radical en el poder fue ocultado, hasta por la propia justicia y la policía. La acusación fue cajoneada. Ahora un llamado telefónico desde Buenos Aires, terminó con los 5 años de gestión del teniente coronel (RE), quien por ese tiempo fue un intocable al mejor estilo Nicolino Locche.