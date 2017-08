La conmoción de una jueza

A dos años de la muerte de Maxi Aquino

Transcurrieron dos años del asesinato del estudiante sanroqueño. “No recuerdo un caso parecido al de Maxi Aquino”. Lo sentencia la jueza de Instrucción N° 3, Josefina González Cabañas, al cumplirse dos años de la muerte del joven universitario Maximiliano Aquino. “La prueba más importante fue el ADN en la mancha de sangre del pantalón de Maxi”, confió la jueza y se refirió a la situación de la otra persona que manejaba la motocicleta esa madrugada del asesinato y de la presencia de un testigo clave. La doctora González Cabañas recordó que “la mañana de la muerte de Maxi (1 de agosto 2015) el clima estaba igual, a mí me llamaron para la realización de la autopsia”, recordó desde radio Dos. “Lo más traumático de este caso fue la saña con la que fue asesinado Aquino”, graficó. “No recuerdo un caso parecido al de Maximiliano acá en Corrientes, no se daba este tipo de casos hasta ese momento”, aseguró la funcionaria judicial. “La causa de la muerte fueron las puñaladas que recibió y su desangrado”, señaló. Sobre la testigo clave González Cabañas recordó que “Melisa Arrúa no pudo aportar mucho porque estaba en estado de shock y no vio algunos detalles importantes”.

Una mancha en el pantalón

“En la instrucción la prueba más importante fue el ADN en la mancha de sangre del pantalón de Maxi”, agregó la jueza; que determinó una condena a 22 años de Juan José Andrés Altamirano alias “Josele”. Sobre la otra persona que acompañaba al agresor en la motocicleta, la jueza de instrucción confirmó que en el Juzgado “aún no recibieron el expediente del Tribunal Oral” y eso impide que se pueda librar una investigación para encontrar al cómplice.

Altamirano fue condenado a 22 años de prisión por homicidio simple el 3 de octubre del año pasado. Fue hallado culpable tras un juicio en el Tribunal Oral Penal Nº2. El crimen de Aquino ocurrió en la madrugada del 1 de agosto del 2015.