Doy Gracias a Dios que diste señales que las nenas Abril y Julieta están con vos. Me da mucha pena que teniendo pruebas como las que nos enviaste en los videos, no la hubieras presentado con una denuncia contundente cuando estabas en Goya. Esos videos socializa la “pedofilia”, mostrando con crudeza a una de tus nenas. Es muy triste que la sociedad vea a tus hijas revictimizadas de esa manera .No está bien Carla que siendo Mujer y Madre te permitiste esa publicación. Creo que lo mejor que podés hacer es luchar por tus nenas con la verdad hasta lograr Justicia. Yo no te juzgo y te digo que el día que vos puedas probar ante la Justicia todo lo que nos enviastete pediré disculpas públicamente. Y si en este tiempo te sentiste herida con mis declaraciones, tenés que entender que tu desaparición con las nenas en la forma que lo hiciste no es lo normal .Y ahora los videos…

Carla, te invito a conversar como mujer. No te guardes nada y tené confianza que si estás en lo cierto de lo que contás, te ayudaremos. Solo trabajamos con la “Verdad” esté del lado que sea. Hoy conozco la verdad de Lucio. Claro que siempre lo hacemos desde la Justicia.

Te pregunto si tenés abogado. Es necesario que pongas uno que te represente.

Nosotros seguiremos haciendo frente a lo que nos llega y en la forma que creemos favorece a las niñas según la Ley 26.061.”Donde el Interés superior es el del niño”.

Que Dios te ilumine el camino a seguir.

Rezo por vos, las niñas y también por Lucio.

Hna. Martha Pelloni

DNI 4091820