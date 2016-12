“Nunca dije que era candidato, pero me gustaría ser intendente”, reconoció el actual senador nacional, Pedro Braillard Poccard, ante versiones que lo indican como un postulante a la intendencia de Corrientes dentro de la alianza oficialista. “Todavía no he dicho que me vaya a postular en esa u otra candidatura, el periodista me preguntó si me gustaría ser intendente y contesté que me gustaría que me tengan en cuenta”, aclaró sobre publicaciones en medios de prensa.

Sobre el nuevo proyecto de Ganancias, aprobado ayer por la Cámara Alta, Braillard Poccard indicó que “muchos asalariados van a dejar de pagar de más, se preservan los recursos destinados a las provincias lo que significa que se está preservando el sueldo de miles de empleados públicos y finalmente se establece una escala del 5 al 35 por ciento, que establece una progresión para los sueldos altos, y no como lo que tenemos hoy que el trabajador pierde más de lo que ganaba”.