Torres de la Rivera

A 6 años del trágico derrumbe 22-M

Mayer construirá millonario complejo

A seis años del luctuoso derrumbe de la obra de la calle San Martín al 600, que costara la vida de ocho albañiles, Willian Mayer, uno de los acusados por los familiares de la víctima como responsable de la tragedia, adquirió terrenos sobre la costanera sur en alrededor de 6 millones de dólares. Exactamente donde hoy funciona un complejo de locales bailables, Mayer con sus inversionistas construirán Torres de departamentos con exclusiva vista al río Paraná a metros de la avenida ribereña.

Mayer, unos de los afortunados en esta causa penal, en 2014 la Cámara de Apelaciones rechazó su procesamiento luego que dos tribunales lo confirmaran, sigue invirtiendo millones en emprendimientos inmobiliarios más allá de las muertes de los obreros, las que todavía continúan irresolutas. La dependencia del sistema jurídico local del poder político y económico, muestra otra de sus claras aristas. No hay dudas que en Corrientes, existe una justicia para pobres y otra para ricos.

Ayer familiares de los ocho albañiles muertos en el derrumbe rindieron homenaje frente al edificio fatídico, cuyo eje de la inversión provino del escribano Mayer, hoy prácticamente absuelto en el expediente.

Juana, mamá de Pablo Medina, uno de los obreros fallecidos indicó en declaraciones radiales que “esto es una forma de recordar a nuestros familiares y renovar nuestro compromiso y pedido de justicia”.

“La vida continua pero seguimos sin justicia y no sé por qué, pero afortunadamente hay un Dios que nos da fuerza para poder seguir adelante… y pese a todo continuamos confiando en la Justicia”, dijo la mujer.

El lamentable episodio ocurrió a las 13:00 del jueves 22 de marzo de 2012, en el edificio en construcción de ocho pisos, situado en San Martín 628, cuando se derrumbó el último nivel en momentos en que los obreros intentaban instalar un tanque y cargar la mezcla con cemento en el encofrado.

María Rosa Urbina, en obvia alusión a los empresarios y ex funcionarios involucrados, reconoció que “vivimos una lucha contra los poderosos. Ellos actúan comprando lo que pueden”. Asimismo indicó que “sigo creyendo en la Justicia”.

A partir de mayo o junio, con el desalojo por conclusión del contrato del boliche Ribera, William Mayer, un sobrino mimado de Jorge Goitia (Casinos del Litoral), erigirá en ese lugar un millonario emprendimiento inmobiliario, gracias las reformas en el Código de planeamiento urbano de la ciudad, que cambiaron la categoría de esa zona a residencial, irónicamente se llamará Torres de la Rivera (en este caso con V corta)