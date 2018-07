El ex Jefe de Gabinete durante la presidencia de Néstor Kirchner Alberto Fernandez castigó duro a su colega actual en el cargo Marcos Peña y lo llamo inútil. Fernandez se refirió a las declaraciones de Marcos Peña donde definió que ‘el Gobierno salió fortalecido de la crisis’ y fue contundente:“Marcos Peña es un inútil, no tiene la menor idea de lo que habla y el problema que tiene es que cree que la política es sólo un problema comunicacional”. Y agregó: “En el Gobierno veo gente que no sabe donde esta parada, es un gobierno desorientado”. Al ser consultado acerca de las próximas elecciones presidenciales y del lanzamiento de candidaturas dentro del peronismo, Fernández aseguró: “Antes de lanzar candidaturas, tenemos que lograr la unidad del espacio y luego, ver quien es el mejor candidato que le gane a Macri”. Por último, el exjefe de Gabinete planteó que las encuestas muestran que el Gobierno de Macri empeora su imagen mientras que la de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner aumenta y analizó: “Macri ya es el malo, si compite contra Cristina le hace bien a Cristina”. Y concluyó: “No se puede hacer política sin Cristina”.