Pedido de informe

8000 estudiantes pagan

$11 para ir a estudiar

“Sería 8000 los estudiantes que desde hoy están pagando $11 para ir a estudiar”, aseveró el concejal Omar Molina (Juntos Podemos Más), quien presentó ayer un proyecto de resolución por medio del cual solicita al Ejecutivo municipal brinde informe sobre el proceso de alta de las tarjetas Sube Estudiantil. El edil quiere conocer las razones de la demora de la entrega de los plásticos como así también del alta de quienes ya contaban con las tarjetas.

“Esto nos preocupa desde el mes de febrero, cuando oficialmente nos informaron que la cantidad de alumnos con Sube sería de 35.000”, detalló Molina para puntualizar que “estamos en el mes de mayo y según información que aparece en los medios locales habrían 8000 estudiantes que no tienen el beneficio, por lo cual están pagando desde el 5 de marzo una tarifa plana que no les corresponde pagar, debemos ver cómo resolver la situación de estas personas que cuentan con un beneficio y que por cuestiones ajenas a su voluntad se ven impedidos de acceder”, sintetizó.

“Contrariamente a lo que dice la ordenanza por la cual se aprobó la actualización tarifaria, no se han cumplido ninguno de los condicionamientos que se prevé, siguen faltando las garitas, hay que decir también que las frecuencia no se están cumpliendo, las extensión de los ramales tampoco”, criticó Molina ante la actualización de la tarifa del boleto.

“La Resolución 47 del doctor Ibáñez que ha sido aprobada por este cuerpo solicita al departamento ejecutivo municipal no se dé cumplimiento a la actualización de tarifa a $11 en mayo, hasta tanto no se cumpla con lo requerido por la ordenanza 6587”, finalizó.