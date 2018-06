Familias sin fuentes de ingresos

8.500 comercios cerrados entre abril y mayo

Como viene manifestando hace meses, Rodolfo Llanos, director de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, “la devastación comenzó”. No quisieron escuchar, “cuando les hablamos sobre la recesión que veníamos percibiendo; cuando les “dijimos que no” a la apertura indiscriminada de importaciones, nos respondieron con un doloroso silencio doloroso; tampoco nos oyeron cuando señalamos que la inflexibilidad de la AFIP iba a cerrar negocios por cosas que se podían resolver de otra manera; cuando marcamos que la Secretaria de Emprendedores hacia publicidad sobre préstamos semilla y se le daban solo “a ciertos beneficiarios”; cuando pedimos créditos para comerciantes y emprendedores tampoco quisieron oír; Ahora se produjo el aumento de los alquileres y la baja del consumo. Lo que comenzamos anunciando, se empezó a cristalizar”. La Unión de Emprendedores expresó que “las ventas minoristas en los comercios a nivel nacional, no paran de caer, y eso se refleja en cierres de negocios, que luego no son reemplazados por otros emprendimientos. Cada negocio que cierra significa al menos la pérdida de un puesto de trabajo”.