Observación internacional

68% de emprendedoras con formación académica

El 68% de las emprendedoras correntinas presentan formación académica. Dentro de este porcentaje, prevalece la formación universitaria, según reconocieron el Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata y la Universidade do Oeste de Santa Catarina, a través de un estudio realizado a 120 emprendedoras correntinas.

Los recientes desarrollos en el campo de la economía feminista, reconocieron que la inserción en el ámbito empresarial de las mujeres no se produce en un marco de igualdad de condiciones con los varones, ya que las mujeres lo hacen con desventajas que dificultan su acceso y permanencia, según dio a conocer el Consejo Nacional de la Mujer. Los estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y Do, Levchenko y Raddatz, señalan que los diferenciales de productividad entre las empresas propiedad de hombres y de mujeres son principalmente el resultado de las diferencias en el acceso a insumos productivos. De forma que, al garantizar la igualdad de acceso a los recursos productivos, se reducirían las brechas de productividad, impulsando el producto bruto interno (PBI) de las economías latinoamericanas y reduciendo la pobreza.