1000 viviendas

50 demorados y dos heridos

graves los corsos barriales

No fue una fiesta de Momo completa en las Mil Viviendas. Hubo corridas, peleas y cascotazos a casas de la zona. Hubo dos heridos de arma de fuego, trasladados a diferentes centros de salud. También una Cabo de la Policía, fue derivada al Hospital Vidal por una descompensación.

Fue una noche de carnaval donde los habitantes del barrio Ex Aero Club sufrieron en lugar de festejar de la quinta jornada de Corsos Barriales. Más de 25 mil personas participaron del evento popular.

En la noche del martes la Policía realizó un intenso trabajo de seguridad que culminó con 50 demorados y dos heridos de arma de fuego.

Durante el desarrollo del evento cultural y popular, hubo un sinfín de peleas y una buena cantidad de personas ingresaron detenidas en la Comisaría Séptima. Uno de ellos portaba un arma de fuego.

El Corso se realizó sobre la Avenida Patagonia, desde Bonastre hasta La Paz. Se afectaron 120 efectivos policiales. El evento dio inicio alrededor de las 21:00 y tras la participación de 30 comparsas, finalizó cerca de las 04:30. La intolerancia de la gente no pudo empañar la fiesta, aunque habría que ajustar aún más los controles, sobre todo en la venta de bebidas alcohólicas en los alrededores.