Los trabajadores de Ioscor planean realizar 48 horas de paro esta semana. Podría concretarse el próximo miércoles y jueves, si no atienden sus reclamos salariales. El diálogo entre los empleados y autoridades del organismo están completamente cortados.

Hubo un parto total de actividades el pasado miércoles. Antes, la medida de fuerza llegó a tres horas de retenciones del servicio, en cada turno. El conflicto se va agudizando. Los trabajadores aseguran que su principal reclamo tiene que ver con la equiparación de sus ingresos a los que cobran en otros entes autárquicos.

Según informó el delegado de los trabajadores de IOSCor, Eduardo Sánchez, las medidas de fuerza se lleva a cabo por la falta de respuesta de las autoridades a “nuestros reclamos y por el continuo ingreso de monotributistas para reemplazar a los trabajadores que estamos de paro”. “Es una provocación, hay plata para contratar más personal, pero no para pagar lo que estamos reclamando”, sostuvo el pasado viernes Sánchez ante los medio de prensa.

“Nosotros queremos dialogar y solucionar el problema acá, porque es un ítem que no nos están pagando, tiene que haber voluntad para esto y no hay” cerró Sánchez.