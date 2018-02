Duró poco el festejo

40 grados y un gigantesco apagón

El festejo duró poco. El miércoles la DPEC desde un parte de prensa se endilgó haber soportado un record histórico de consumo sin cortes, pero el jueves todo volvió a la normalidad. En medio de un infierno, por los 40 grados de térmica y 50 de malhumor social por el tarifazo del 150% en la boleta de luz; se produjo otro gigantesco apagón en la calcinante siesta correntina, que dejó en llamas gran parte de la ciudad por otra severa avería en el distribuidor de Costanera.

El fuerte apagón afectó gran parte de la capital correntina luego de producirse un problema en la central de distribución de TRANSNEA por Costanera. La empresa informó que los operadores del lugar no pudieron ingresar a la Sala de Celdas de la ET por el intenso humo, producto de lo que se presume sería una severa avería del interruptor del Distribuidor 76 y equipos asociados. La zona del microcentro quedó absolutamente sin energía, los comerciantes que trabajan con cadena de frío y la gente que quería descansar en la tórrida siesta correntina, “agradecieron” en varios idiomas. Como si fuera poco, el apagón tuvo “réplicas”, cual terremoto de mal servicio, en los barrios no tan alejados del centro de la ciudad.

EL FESTEJO

“La permanente inversión en obras realizadas por el Gobierno Provincial a través de la DPEC, y el continuo trabajo desplegado en todo el territorio provincial por esta Dirección permiten que el Sistema Eléctrico Provincial responda en óptimas condiciones a dos récords históricos de demandas en menos de un mes”, rezaba el miércoles un comunicado de la DPEC. La alegría, duró un suspiro.