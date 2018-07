Asociación de Remiseros

$38 Aumento confirmado de la mínima

La Asociación de Remiseros, confirmó a través de Juan Castillo que entre el 10 y el 15 de agosto, la tarifa mínima del servicio ascenderá a 38 pesos. Expuso que “la proyección de 35 pesos quedó fuera de satisfacción, hoy estamos tratando de consensuar una tarifa que arrancaría en $37 o $38, que se daría con un aumento a partir del 10 y el 15 de agosto”. El referente de estos conductores aseguró que “queremos activar la modificación para poder cambiar en 90 días si es necesario” y agregó que “la tarifa no aumentaría de la misma manera a medida que se alargue el kilometraje”. Castillo explicó que “la baja demanda no complica tanto nuestra situación sino los incrementos de costos, los valores de funcionamiento de la actividad, es difícil encontrar consenso en el aumento de la tarifa porque algunos quieren aumentar los kilometrajes, otros no por las largas distancias que suelen recorrer”.