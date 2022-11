En una entrevista con el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia de Buenos Aires el gobernador Gustavo Valdés, habló sobre la situación política de la Argentina y la posibilidad de suspender las PASO. “En su momento nos juntamos en la quinta de Olivos aproximadamente 15 gobernadores más el presidente y se tomó la decisión de cambiar las PASO a raíz de que era altamente peligroso para la ciudadanía y a pesar de ello se realizaron, hoy no creo que exista una causal de suspender las PASO porque el Gobierno nacional puede perder las elecciones internas y las elecciones generales”, detalló el mandatario correntino. Además aseguró “nosotros no podemos cambiar el sistema electoral a mitad del proceso, me parece que es un grave atentado a la democracia yo creo que no tienen los números sino ya lo hubieran hecho sin dudas y que realmente queda en un par de disparos políticos mediáticos de un par de dirigentes pero me parece que no se va a poder cambiar la regla política”. Al ser consultado sobre si Manes, Cornejo o Valdés candidatos a presidente del radicalismo el Gobernador respondió “el que se quiera presentar se tiene que inscribir el año que viene a partir de marzo, nosotros hoy estamos en un año de gestión si no otra vez cometemos el error que el candidato o las candidaturas son más importantes que las propuestas, creo que falta tiempo en la Argentina tres meses es una eternidad, en 2023 se perfilará cual el escenario electoral”. Otra de las preguntas que le hicieron a Valdés, tuvo que ver con las obras en el acceso al aeropuerto de la ciudad de Corrientes y en este sentido aclaró “es una ruta de acceso, una transversalidad, por esa discriminación Corrientes debe ser la única que no tiene ningún punto de acceso, cuantos años tenemos es un acceso que la iniciamos en la época de Macri que teníamos que estar terminado hace tres años y este gobierno no la puede terminar está prácticamente parada la obra”. “No es una obra mía, ojalá que la pueda terminar el Gobierno nacional si no la terminan que la ciudadanía se quede tranquila que la vamos a terminar nosotros”.