Trabajadores municipales de Mercedes tuvieron la primera audiencia con la Municipalidad para avanzar con el pedido de elevar el salario un 35%, pero no lograron un acuerdo total. Esperan que esta semana se apruebe en el Consejo Deliberante el escalafón salarial. Referentes de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), encabezados por Laura Moreyra, se reunieron el viernes con la viceintendenta mercedeña, Juana Gauto. Plantearon un aumento salarial del 25 o 35% en el sueldo del último mes del año. “Nos reunimos porque la semana pasada vino a Mercedes Feliciano Romero, “Chano”, secretario general de ATE, y a través de él se consiguió la audiencia con la Municipalidad. A partir de ahí se puso en conocimiento a la viceintendenta sobre lo que estábamos planteando”, explicó a El Litoral, Laura Moreyra, secretaria gremial, de ATE en Corrientes. “Nosotros comenzamos con el reclamo y pedíamos un plus de 20 mil pesos en agosto más un adelanto del 15%. Pero eso era en agosto. Ahora estamos hablando de una inflación que supera el 100% y estamos en noviembre. Ahora pedimos que los trabajadores tengan un aumento del 35% en su salario”, indicó. Por su parte, a pesar de ser el primer diálogo formal logrado con las autoridades, Moreyra indicó que no llegaron a un acuerdo. “El Ejecutivo sostiene que no tiene presupuesto. Pero también nos dijeron que no hay los presupuestos para la indumentaria que pedimos, pero confirmaron que harán esas adquisiciones de a poco”, mencionó.