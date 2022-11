Taraguy superó a Sixty en la final y se consagró en el Seven Oficial. En la final, el Cuervo se impuso 31 a 7. La Copa de Plata quedó para Curne y la de Bronce fue para Aguará. El torneo reducido se desarrolló en el Aranduroga Rugby Club. De manera invicta, Taraguy se quedó con la 34º edición del Seven Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) al derrotar en la final a Sixty A 31 a 7. Ayer, en el Aranduroga Rugby Club, el equipo principal del Cuervo mostró un buen juego y contundencia en cada uno de las presentaciones que le permitieron quedarse con la Copa de Oro. Taraguy Blanco fue un justo campeón al ganar los cinco partidos que disputó por un amplio margen, mostrando las destrezas de sus jugadores para el juego reducido de 7 jugadores. La competencia contó con la participación de 18 equipos que, para la primera fase, fueron divididos en 6 grupos. Los clubes de la Urne que militan en la zona Campeonato del Regional presentaron dos equipos, al igual que Aguará de Formosa. En la ronda zonal, Taraguy Blanco venció a a Curne B 43 a 5 y Aguará B 39 a 7. En la etapa de cuartos de final derrotó a Aranduroga B 48 a 0 y en la semifinal de la Copa de Oro superó a San Patricio A 26 a 7. El camino de Sixty A hasta la final también fue con una paso firme, aunque en la semifinal necesito de un alargue con “muerte súbita” para dejar en el camino a Aranduroga A por 21 a 14 después de empatar en 14 los 14 minutos reglamentarios. Previamente, en la clasificación le ganó a Aranduroga B 19 a 5 y a Yacyretá 38 a 7. En los cuartos de final superó a Regatas A 29 a 0 para de esta forma avanzar a la semi de la Copa de Oro. El Seven Oficial se había jugado por última vez en el 2019, oportunidad en que Curne logró el título al superar a Taraguy.