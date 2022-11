En virtud del asueto administrativo que rige todos los 8 de noviembre por la celebración por el Día del Empleado Municipal, la mayoría de las dependencias administrativas comunales no atenderán, tampoco habrá servicio de recolección, y sólo se mantendrán guardias en áreas operativas necesarias. La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informó que el martes no habrá recolección de residuos en la ciudad en ningún turno, y tampoco se brindará el servicio de recolección diferenciada, por lo que solicita a los vecinos colaborar no sacando este día la basura a la vía pública. Los que sí estarán habilitados son los Puntos Verdes dispuestos en distintos espacios públicos. Desde la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) se comunicó que el 8 de noviembre no abrirá sus puertas para la atención al público. Lo mismo sucederá con el Centro Emisor de Licencias (CEL) de conducir, la Caja Municipal de Préstamos, y el resto de las dependencias administrativas. La secretaría de Salud indicó que las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) y los Centros de Testeos Epidemiológicos tampoco atenderán el martes venidero. Desde la subsecretaría de Transporte se indicó que los Puntos de Atención SUBE estarán cerrados por el asueto municipal, razón por la cual no se otorgaron turnos. La dependencia contará con una guardia de inspección y se confirmó además que el estacionamiento medido se cobrará sólo de 7 a 13. El mercado de Abasto (El Piso) y el Mercado de Productos Frescos estarán cerrados. En cambio, los Paseos de Compras ubicados en El Piso, zona Norte (barrio San Gerónimo) y Ex vías, atenderán normalmente de 9 a 21; y las Ferias de la Ciudad se presentarán, de 8 a 13, en la plaza Libertad y la plazoleta Los Amigos. La dirección general de Defunciones, ubicada en calle 25 de Mayo 1132, funcionará con guardia de personal, de 7 a 19, sólo para trámites inherentes a inhumaciones, introducción de cenizas y traslados de carácter urgente. En tanto que los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro Labrador, de Laguna Brava, abrirán de 8 a 18 para visitas e inhumaciones. El Tribunal de Faltas Municipal, ubicado en avenida Artigas al 1100, atenderá también con una guardia que funcionará, de 8 a 16, exclusivamente para el caso de secuestros comunes. Por su parte, la subsecretaría de Turismo informó que los Centros de Informes funcionarán de acuerdo al siguiente esquema: plaza Vera (de 8 a 22), plaza Cabral (de 7 a 22) y Terminal (de 8 a 20). La oficina de Punta Tacuara permanece cerrada por las obras que se encaran en la avenida Costanera, y por el mismo motivo el servicio de Eco Bici se encuentra suspendido hasta nuevo aviso. Como es habitual durante los días no laborales, habrá guardias en las áreas de Tránsito, Guardia Urbana, barrido de calles y servicios de emergencias (ambulancias).