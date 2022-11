El delantero del Bayern Munich Sadio Mané figura dentro de la nómina de Aliou Cissé para la Copa del Mundo. Una de las listas más esperadas por estas horas era la de Senegal, producto del gran interrogante que giraba alrededor de la presencia de Sadio Mané, quien padece una lesión en el peroné derecho producto de lo acontecido el pasado martes 8 de noviembre en el encuentro entre Bayern Munich y Werder Bremen por la Bundesliga. Pese a no estar al ciento por ciento en lo físico y trabajar a contrarreloj en su recuperación, el director técnico Aliou Cissé no quiso prescindir de los servicios de su principal figura y confirmó al delantero dentro de los 26 convocados para disputar el Mundial de Qatar 2022. “Se lesionó en la cabeza del peroné derecho y será baja para el partido del sábado ante Shalke 04″, fue el escueto comunicado que emitió el club bávaro tras el partido. Luego agregó que se le practicarán nuevos exámenes y que el Bayern está en contacto con el cuerpo médico de la Federación Senegalesa. Pese a su inclusión, lo cierto es que los leones de la Teranga aún prenden velas para que el ex Liverpool pueda jugar durante la fase de grupos. La Secretaria General de la FIFA, la senegalesa Fatma Samoura, reconoció en declaraciones radiales a Europe 1 que “vamos a utilizar brujos. No sé si son eficaces, pero vamos a usarlos de todos modos. Esperemos que haya un milagro. Tiene que estar ahí”. Senegal, que se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones, selló su boleto a la Copa del Mundo tras quedarse con el primer puesto en el Grupo H (compartió zona con Togo, Namibia y congo) y luego vencer por penales a la Egipto de Mohammed Salah. Los africanos formarán parte del Grupo A en el Mundial, donde se verán las caras con el local Qatar, la Ecuador de Gustavo Alfaro y Países Bajos.