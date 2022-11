Postura extraña en la causa que investiga la banda de Poli-ladrón, que robó una importante suma de dinero sobre ruta nacional 12. Ocurrió cuando uniformados simularon un control vehicular en agosto último. Por aquel episodio, fue detenido el pasado 26 de octubre, el comisario Jorge Omar Acosta, alias “Ávatar”, ex integrante de la Policía de Alto Riesgo, quien se desempeña además como preparador físico e instructor de buceo, y trabaja en el Centro de Entrenamiento de la fuerza policial de Corrientes. Ayer se concretó la rueda de reconocimiento de Acosta, junto al civil Alfredo Verón, que también quedó detenido vinculado al asalto a mano armada. Lo raro, es que los denunciantes primero se negaron a realizarla, hasta que la jueza de Instrucción de Saladas, María del Carmen Mareco, dijo que debía hacerse sí o sí. Se reunieron los abogados defensores y los denunciantes, quienes finalmente volvieron a declarar, y se complicaron con el pliego de preguntas. Hubo demasiadas contradicciones. Alrededor de las 16:00 se hizo la rueda, dando negativo los reconocimientos. Las víctimas marcaron a personas más bajas y otro tipo de características físicas, a las que habían declarado en un primer momento. Se utilizaron a policías lo más parecido a los detenidos, para la revista comparativa. El dato, es que las personas asaltadas cuando testimoniaron, no refirieron nunca a personas con las particularidades físicas de Avatar Acosta, menos de Verón. A ambos se los involucra, por tener una foto juntos en Facebook. Sin embargo se busca a un hombre mayor canoso, cuando Verón es rubio de ojos celestes y de casi 40 años. Acosta mide aproximadamente 1.90, y los asaltantes, según los denunciantes, uno podría tener esa estatura. Hay versiones de un pase de factura dentro de la interna policial. Las aprehensiones se producen por el pedido de la División de Investigaciones a la Jueza Mareco, y no por solicitud del Fiscal Osvaldo Leonardo Ojeda. Ahora la investigación podría apuntar a un auto-robo o a una singular estafa, con víctimas simuladas, porque al principio buscaban 7, después a 6, y ahora resulta que solo son dos.