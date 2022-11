Remiseros de Corrientes se movilizaron para rechazar la aprobación de los Uber. Exigen que no se habilite la plataforma, que ya funciona hace varios meses. También piden por un convenio colectivo de trabajo. La protesta realizó por las calles del centro de la ciudad, y fue convocada por la Federación Argentina de Remises y la Cámara Argentina de Agencias de Remises. La reacción surgió ante un proyecto que se está tratando en el Concejo Deliberante capitalino, la que busca establecer reglas comunes para los servicios de transporte privado de pasajeros. Uber estaría funciona con marcado éxito, incluso es utilizado por numerosos remiseros, quienes hacen ambas prestaciones para no perder recaudación. La Asociación de Remises de Corrientes, salió a aclarar que no tuvo que ver con la convocatoria. El otro dato: la diferencia en el precio no están significativa, si bien en más barato, la ventaja del UBER es la no demora.