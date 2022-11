La Selección Argentina ya definio la camiseta que usará en los partidos de la fase de grupos. En los últimos detalles de cara al Mundial de Qatar 2022, ya sabe qué camisetas utilizará Argentina en los partidos correspondientes al Grupo C en la Copa del Mundo, en la que tendrá dos apariciones para la histórica albiceleste y tendrá el debut de la indumentaria alternativa, que por primera vez será de color violeta. La histórica camiseta, con los colores celeste y blanco, se utilizará para los primeros dos encuentros, en los que enfrentará a Arabia Saudita y México, ya que ambos conjuntos utilizarán sus juegos titulares, en las que predomina el color verde. Por su parte, por primera vez en la historia, la Selección argentina utilizará una camiseta de color violeta y la misma tendrá la distinción de aparecer en un Mundial, cuando históricamente el color que dominó los conjuntos alternativos del combinado nacional fue el azul marino. Este modelo, con detalles alusivos al Sol de Mayo -uno de los símbolos patrios más preponderantes- tanto en la nuca como en el diseño propiamente dicho, verá el terreno de juego ante Polonia para cerrar la participación argentina en el grupo C de la inminente Copa del Mundo. El conjunto es íntegramente violeta, cuenta con detalles en lila y los número y el escudo se pueden apreciar en plateado. En tanto, aún no se definió es que color de short usará el combinado nacional, ya que para el conjunto titular cuenta con dos versiones: uno de color negro y el otro en blanco.

Fixture Mundial Qatar 2022: día y horario de todos los partidos de la Selección argentina

La Selección argentina tiene su fixture para la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022: debutará ante Arabia Saudita, enfrentará a México en la segunda fecha y cerrará su participación en la Zona C con Polonia.

Fixture de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Martes 22-11 (7.00): Argentina-Arabia Saudita, Estadio Lusail (Lusail)

Sábado 26-11 (16:00) Argentina-México, Lusail (Lusail)

Miércoles 30-11 (16:00): Polonia-Argentina, Estadio 974 (Lusail).