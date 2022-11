“Nosotros no nos vamos a ir” señalaron los Puesteros del puerto. Ante la decisión de la Municipalidad de Corrientes de trasladar los 57 puestos del puerto para avanzar con la remodelación integral de la costanera General San Martín, los trabajadores del lugar confirmaron a Sudamericana que no se moverán de ese lugar “Se viene diciembre y enero que son los meses que más vendemos y podemos recuperarnos, nosotros ya lo decidimos y no nos vamos a ir”, expresó Alberto Villalba uno de los puesteros. “Nos llegó la información de que quieren arreglar el puerto, lo que nos llena de satisfacción pero justo llega en un momento que estuvimos esperando como son diciembre, enero y febrero, no nos están cerrando los números para irnos”, declaró el hombre que tiene su puesto en el puerto hace 35 años. En este sentido explicó “dos compañeros se reunieron con funcionarios de la Municipalidad trajeron una propuesta., nosotros llevamos a una votación de que no es el momento para irnos, es linda la propuesta pero no es el momento porque tenemos que cuidar nuestra fuente de trabajo. Estuvimos esperando con mucho anhelo diciembre, enero y febrero por el turismo la gente de Chaco que también vienen a nuestra plata y entra un buen dinero, estos meses fueron terribles porque nosotros contamos con los transeúntes y algún turista”. Los reubicarán en el espacio ubicado sobre la calle Gregorio Pomar al 800 detrás de la estación de servicio. En cuanto a la mega obra que se realizará tiene se trata de trabajos de remodelación integral de la costanera General San Martín. “Ellos dicen que las obras durarán 9 meses pero nosotros sabemos que eso no es verdad, puede tardar un año o más como nos vamos a proteger para pagar los compromisos hecho para la temporada”, remarcó.