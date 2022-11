Fuerte descargó de la madre del joven que asesinó a su abuela para robarle y luego le incendió su casa con ella adentro en el Barrio Serantes. “Soy tu madre pero hoy te maldigo… ojalá te degüellen”, escribió Carla Piragine en las redes sociales. El homicida está preso en la Comisaría 21. Mató a Nilda Maidana de 66 años para robarle dinero y comprar drogas. Después quemó el domicilio para borrar las pruebas de la masacre. Hoy Yoni de 20 años está detenido en dependencia policial. A pesar de estar encarcelado sigue interactuando en su cuenta de Facebook, con sus conocidos. Relata que está haciendo el aguante en la ‘ranchada’ y su mamá salió a contestarle diciéndole que es una basura”. “Es increíble el nivel de caradura que tenés Yoni. Soy tu madre, te di la vida, pero en este día te maldigo. Sos una basura. Mi mamá a vos te dio todo hasta lo que no tuvo para sacarte de las drogas pero vos no quisiste dejar”, escribió la mujer para recordarle que “… no te cansaste de robarle toda tu vida desgraciado y ella te perdonaba siempre que te amaba dio todo por vos y vos como le pagaste a ella de la peor manera”, agregó para enfatizarle con vehemencia que “Te desprecio yoni ojala pagues de la misma forma”. “Que te inquen 5 veces, te degollen (sic), te quemen y te metan mazasos (sic)… me quitaste a mi madre y eso no te voy a perdonar jamás”, insistió Carla Piragine, con una tremenda crudeza.