El cambio del Código Procesal Penal de la Provincia, que modificó las facultades y el trabajo del Ministerio Público y de los Jueces, licuaría las pocas causas por corrupción de funcionarios públicos, y de aquellas personas acusadas por abuso sexual vinculadas y protegidas por el poder político. Solo algunas pudieron levemente avanzar en los últimos años. La orden del Superior Tribunal de ocuparse de los nuevos expedientes y dejar los viejos a una labor en segundo plano, les vino como anillo al dedo, a quienes estaban imputados o procesados por apoderarse y saquear al erario público. Uno de ellos, el ex director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, que espera fecha para su juicio oral y público, en una causa que se inició en 2008 cuando se desempeñaba como Secretario de Desarrollo Social, y en donde se simulaban compras a empresas off shore fantasmas. El dinero como las mercaderías nunca adquiridas, debían ser destinadas a personas de bajo recurso. El expediente está totalmente más que cajoneado. Fueron millones de pesos malversados. Otra, el cobro de vacaciones no gozadas de la actual diputada nacional Estelas Regidor, cuando era Interventora del IPS. Está denuncia la repisaron. Una más contundente, la manipulación de las maquinitas captadoras de jugadas de Quiniela, para estafar a Lotería Correntina con el pago de apuestas con conocimiento del número ganador. El expediente está más congelado que la Antártida. Asimismo se paralizó el proceso de Caja Municipal de Préstamos, en la que se advierte una millonaria administración fraudulenta. Igual suerte corrieron en otras jurisdicciones judiciales cuando ocurrió este cambió de procedimiento penal con denuncias por corrupción a varios intendentes del interior. Las acusaciones por abuso sexual a menores con acceso carnal, como el que involucra al ex diputado provincial Manuel Sussini, la que recae sobre el Director del Hospital de Saladas, Eduardo Pujol, la que tiene como implicado al sobrino del intendente de Santa Rosa, entre otras, también terminarían licuándose con el tiempo. La Corte provincial quiere que se terminen de cerrar estos casos, y la solución más rápida es que todos caduquen, luego de paralizar las actuaciones.